Scène ouverte Talents locaux Episcènes Bizanos vendredi 12 décembre 2025.

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

2025-12-12

Pour ce 1er rendez-vous trimestriel, nous ouvrons les portes de notre théâtre… et de notre scène ! Le temps de notre soirée, chacun.e est invité.e à venir tester, proposer, explorer.
Danse, conte, poème, théâtre, musique toutes les formes artistiques sont les bienvenues. Une soirée riche en propositions, en émotions, en surprises, où la scène appartient à celles ou ceux qui souhaitent partager leur univers quel qu’il soit.
Une scène ouverte à toutes et tous, pour faire vivre l’instant ensemble.   .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65  info@episcenes.com

