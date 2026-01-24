Scène Ouverte Théâtre Rodez

Scène Ouverte Théâtre

Scène Ouverte Théâtre Rodez vendredi 20 février 2026.

Scène Ouverte Théâtre

5 place Sainte Catherine Rodez Aveyron

Début : Vendredi 2026-02-20
fin : 2026-02-20

2026-02-20

Les élèves du parcours théâtre bénéficient de deux temps de travail par semaine: un temps de création et un temps de formation .
Découvrez le travail en cours lors des scènes ouvertes ! 
Un moment unique de partage entre les apprentis comédiens et le public.    .

5 place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40 

English :

Students in the theater program benefit from two work periods per week: one for creation and one for training .

