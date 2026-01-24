Scène Ouverte Théâtre Rodez

Scène Ouverte Théâtre

Les élèves du parcours théâtre bénéficient de deux temps de travail par semaine: un temps de création et un temps de formation .

Découvrez le travail en cours lors des scènes ouvertes !

Un moment unique de partage entre les apprentis comédiens et le public. .

English :

Students in the theater program benefit from two work periods per week: one for creation and one for training .

