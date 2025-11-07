Scène ouverte Trad’ breton Café de la Forge Guillac
Scène ouverte Trad’ breton
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-11-07 20:00:00
À vous de jouer sur la scène ouverte apportez vos instruments et faites vivre les chansons et musiques traditionnelles de Bretagne ! À 20h.
Foodtrucks sur place pour se restaurer pendant la soirée. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12
