Scène ouverte West Parc Rue des Villes Billy La Richardais vendredi 16 janvier 2026.
Début : 2026-01-16 21:00:00
2026-01-16
Musiciens, chanteurs et chanteuses, c’est votre moment de briller !
Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle où la scène vous attend.
Que vous soyez un artiste chevronné ou un talent en herbe, venez partager votre passion et votre créativité avec un public chaleureux. Profitez d’une ambiance conviviale, échangez avec d’autres artistes et laissez la magie de la musique opérer ! .
Rue des Villes Billy Bowling West Parc La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 97 68
