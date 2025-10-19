Scène ouverte Y-Note Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Y-Note Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 19 octobre 2025.

Scène ouverte Y-Note

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Une voix, deux guitares et des percussions, ils ne font pas dans la demi-mesure.

Explorant l’univers de titres originaux, ils revisitent avec la sensibilité Bon Jovi, G. de Palmas, The Cramberries ou Louise Attaque.

On vous attend nombreux !

.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

One voice, two guitars and percussion, they don’t do things by halves.

Exploring the universe of original songs, they sensitively revisit Bon Jovi, G. de Palmas, The Cramberries and Louise Attaque.

We look forward to seeing you there!

German :

Mit einer Stimme, zwei Gitarren und Perkussion machen sie keine halben Sachen.

Sie erforschen die Welt der Originaltitel und interpretieren Bon Jovi, G. de Palmas, The Cramberries oder Louise Attaque auf einfühlsame Weise neu.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Una voce, due chitarre e percussioni, non fanno le cose a metà.

Esplorando il mondo delle canzoni originali, rivisitano Bon Jovi, G. de Palmas, The Cramberries e Louise Attaque.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Una voz, dos guitarras y percusión, no hacen las cosas a medias.

Explorando el mundo de las canciones originales, revisitan a Bon Jovi, G. de Palmas, The Cramberries y Louise Attaque.

¡Te esperamos!

L’événement Scène ouverte Y-Note Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme