Scène ouverte Y-Note Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Y-Note Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 19 octobre 2025.

Scène ouverte Y-Note

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 17:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

A quatre, un chemin musical tracé depuis Valence. Une voix, deux guitares et des percussions, ils ne font pas dans la demi-mesure.

.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

The four of them have been charting a musical course since Valence. One voice, two guitars and percussion, they don’t do things by halves.

German :

Zu viert, ein musikalischer Weg, der von Valence aus vorgezeichnet ist. Eine Stimme, zwei Gitarren und Perkussion, sie machen keine halben Sachen.

Italiano :

I quattro hanno tracciato un percorso musicale fin dai tempi di Valence. Una voce, due chitarre e percussioni, non fanno le cose a metà.

Espanol :

Los cuatro llevan trazando un rumbo musical desde Valence. Una voz, dos guitarras y percusión, no hacen las cosas a medias.

L’événement Scène ouverte Y-Note Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme