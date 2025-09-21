Scène ouverte Zouick & Co Théâtre de Surel Saint-Marcel-lès-Valence

Scène ouverte Zouick & Co

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Quartet aux influences multiples, Zouick & Co aime se situer à la croisée de sonorités jazz, rock avec une touche d’engagement humaine et musicale.

Chaque musicien apporte son expérience et sa sensibilité pour servir au mieux la musique et la poésie.

Théâtre de Surel Rue de Surel Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 87 86

English :

A multi-influenced quartet, Zouick & Co like to place themselves at the crossroads of jazz and rock sounds, with a touch of human and musical commitment.

Each musician brings his or her own experience and sensibility to bear on the music and poetry.

German :

Als Quartett mit vielfältigen Einflüssen bewegt sich Zouick & Co gerne an der Schnittstelle von Jazz und Rock mit einem Hauch von menschlichem und musikalischem Engagement.

Jeder Musiker bringt seine Erfahrung und seine Sensibilität ein, um der Musik und der Poesie bestmöglich zu dienen.

Italiano :

Quartetto dalle molteplici influenze, Zouick & Co amano collocarsi all’incrocio tra jazz e rock con un tocco di impegno umano e musicale.

Ogni musicista apporta la propria esperienza e sensibilità alla musica e alla poesia.

Espanol :

Cuarteto de múltiples influencias, a Zouick & Co les gusta situarse en la encrucijada del jazz y el rock con un toque de compromiso humano y musical.

Cada músico aporta su propia experiencia y sensibilidad a la música y la poesía.

