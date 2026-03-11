Scène Ouvert’eillac Rue des Charentes Verteillac

Scène Ouvert’eillac

Rue des Charentes Café du Palais Verteillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Scène Ouvert’eillac revient au Café Show !

Musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs…

Et bien sûr tous les amoureux de musique LIVE pour un public chauffé à bloc

Réservation auprès du Café Show 05 53 91 51 76 .

Rue des Charentes Café du Palais Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scène Ouvert’eillac

L’événement Scène Ouvert’eillac Verteillac a été mis à jour le 2026-03-06 par Val de Dronne