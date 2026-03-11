Scène Ouvert’eillac Rue des Charentes Verteillac
Scène Ouvert’eillac Rue des Charentes Verteillac samedi 28 mars 2026.
Scène Ouvert’eillac
Rue des Charentes Café du Palais Verteillac Dordogne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
La Scène Ouvert’eillac revient au Café Show !
Musiciennes, musiciens, chanteuses, chanteurs…
Et bien sûr tous les amoureux de musique LIVE pour un public chauffé à bloc
Réservation auprès du Café Show 05 53 91 51 76 .
Rue des Charentes Café du Palais Verteillac 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 11 68 68
