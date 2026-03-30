Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé Le Colisée Biarritz
Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé Le Colisée Biarritz vendredi 17 avril 2026.
Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Spectacle danse contemporaine.
ALAIA DANTZA TALDEA .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 62 59 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé
L’événement Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Alex Vizorek Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Gare du Midi Biarritz 31 mars 2026
- Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz 1 avril 2026
- Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz 1 avril 2026
- Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer Biarritz 2 avril 2026
- Le grand jour Gare du Midi Biarritz 2 avril 2026