Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé Le Colisée Biarritz

Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Spectacle danse contemporaine.

ALAIA DANTZA TALDEA .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 62 59 63

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English : Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé

L’événement Scène partagée Alaia Dantza Taldea invite Fabian Thomé Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz