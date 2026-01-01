Scène Partagée & Burgers

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La scène des mélomanes et des gourmands Amateurs de vibrations, conteurs d’émotions ou poètes de l’éphémère, l’Auberge vous ouvre ses bras.

Venez partager votre talent le temps de quelques notes. Pour soutenir les artistes, notre chef prépare ses célèbres burgers aveyronnais, déclinés pour tous les goûts.

Côté cuisine Burgers (aveyronnais, végétarien ou norvégien) et frites maison. 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

English :

The scene for music lovers and gourmets Whether you’re a lover of vibes, a storyteller of emotions or a poet of the ephemeral, the Auberge opens its arms to you.

L’événement Scène Partagée & Burgers Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-12-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)