Scène partagée CDANTZA 2026 Le Colisée Biarritz
Scène partagée CDANTZA 2026 Le Colisée Biarritz vendredi 8 mai 2026.
Scène partagée CDANTZA 2026
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Scène partagée CDANTZA 2026.
Groupes de danse amateurs (64). .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Scène partagée CDANTZA 2026
L’événement Scène partagée CDANTZA 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Biarritz