Scène partagée CDANTZA 2026 Le Colisée Biarritz

Scène partagée CDANTZA 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Scène partagée CDANTZA 2026.

Groupes de danse amateurs (64). .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Scène partagée CDANTZA 2026

L’événement Scène partagée CDANTZA 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Biarritz