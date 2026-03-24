Scène partagée CDANTZA 2026 Le Colisée Biarritz

Scène partagée CDANTZA 2026 11 Avenue Sarasate Biarritz 2026-05-08

Scène partagée CDANTZA 2026 Le Colisée Biarritz vendredi 8 mai 2026.

Scène partagée CDANTZA 2026

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Scène partagée CDANTZA 2026.
Groupes de danse amateurs (64).   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Scène partagée CDANTZA 2026

L’événement Scène partagée CDANTZA 2026 Biarritz a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Biarritz

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