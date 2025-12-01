Scène partagée Et si on dansait ? Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset
Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Le conservatoire vous invite à un concert partagé, réunissant les élèves instrumentistes des différentes classes, autour du département handicap.
Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
The conservatory invites you to a shared concert, bringing together instrumentalist students from different classes and focusing on the disability department.
