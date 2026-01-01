Scène Partagée & Tartiflette Saint-Izaire

Scène Partagée & Tartiflette

Mélodies d’hiver et fromage fondu Quoi de plus convivial qu’une scène ouverte autour d’un plat montagnard ?

Ce soir, la scène vous appartient chantez, jouez d’un instrument ou partagez un texte. En cuisine, on sort le reblochon pour une tartiflette généreuse, le plat réconfortant par excellence pour braver les températures hivernales.

Côté cuisine Tartiflette et salade croquante. 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

Winter melodies and melted cheese What could be more convivial than an open stage around a mountain dish?

