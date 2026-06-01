Scène, regard, perspective. Vis(e)ta dans le parc du château d’Agliè, Castello di Agliè, Agliè

Scène, regard, perspective. Vis(e)ta dans le parc du château d’Agliè Dimanche 7 juin, 09h30 Castello di Agliè Torino

maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Que voyons-nous lorsque nous visitons le parc du château d’Agliè? Une forêt naturelle ou une composition artificielle, savamment étudiée pour imiter un morceau de paysage ? Entre les XVIIIe et XIXe siècles, du jardin français de Michel Benard au parc anglais de Xavier Kurten, le langage mute, assouvir une nouvelle sensibilité esthétique et un rapport différent avec la nature. Avons-nous encore des yeux pour voir et comprendre l’essence de ces « espaces raisonnés » ?

Une visite particulière au parc est proposée par la direction du château d’Agliè dans le cadre de l’initiative annuelle « Rendez-vous dans le jardin » conçue par l’Association des parcs et jardins d’Italie, dont l’édition 2026 est centrée sur le thème de la vue.

À travers une promenade guidée, la vis(i)ta est tournée vers la lecture du parc, de ses matrices esthétiques et de sa séquence de scènes reliées par des perspectives étudiées au regard plus ou moins conscient du visiteur. En mûrissant la connaissance, en multipliant les regards, en déchiffrant la complexité, nous verrons ensemble l’invisible à travers le visible.

par Studio Herkos, Turin

Quand : dimanche 7 juin 2026

Départs : 9:30, 11:00, 14:30, 16:30

Durée : 90 minutes

Parcours total : 2 km, en plan

Groupes : 15-20 personnes max, sur réservation

Des chaussures confortables sont recommandées.

Castello di Agliè Piazza Castello, 1 – 10011 Agliè, Torino, Piemonte Agliè 10011 Torino Piemonte +39 0124 330102 http://polomusealepiemonte.beniculturali.it/index.php/musei-e-luoghi-della-cultura/castello-di-aglie/visita-il-castello-di-aglie/ [{« type »: « phone », « value »: « +39 0124 330102 »}] La présence de verdure organisée autour du château donne au premier noyau fortifié, mais l’aménagement du jardin dans la connotation actuelle à trois niveaux se situe autour du milieu du XVIIe siècle, avec des modifications partielles plus tardives. Environ un siècle plus tard, et en même temps que la troisième phase de rénovation du château, le parc a été aménagé, déjà cultivé : les documents rendent la mémoire d’un parc géométrique à l’italienne, avec parterres, labyrinthes et pavillons. Ce n’est qu’à partir de 1839 que le parc eut sa mise en page romantique actuelle grâce à une transformation drastique de l’usine du XVIIIe siècle. Le jardin et le parc, qui entourent le complexe sur trois côtés, attestent du processus d’ennoblissement effectué sur le territoire par la présence du château, autour duquel tournent également les dépendances rustiques : le moulin, les fermes Valle, Lavanderia, Allea ou La Mandria, dont la façade aulique est encadrée dans la lunette en perspective d’une de

Que voyons-nous lorsque nous visitons le parc du château d’Agliè? Une forêt naturelle ou une composition artificielle, savamment étudiée pour imiter un morceau de paysage ? Entre le XVIIIe siècle et l

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