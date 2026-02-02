Scène slam avec Brasier Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

Scène slam avec Brasier

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Bien connu du public lavallois avec le groupe Archimède, Nicolas Boisnard a sorti deux EP boîte noire en 2022 et Canadair en 2024 sous le nom de Brasier. Il y développe une pensée sombre avec des textes fouillés qui naviguent entre des codes urbains, culture hip-hop et électro, et la chanson

C’est à la faveur d’une rencontre littéraire organisée à la médiathèque du Reflet en partenariat avec le 6PAR4, que l’invitation fut lancée. Brasier relève le défi et se prêtera au jeu de la soirée slam du Reflet pour nous faire partager ses textes dans un exercice peu habituel pour lui, sans musique.

Brasier ouvrira cette scène ouverte de slam et poésie. Ensuite, les règles sont simples pour le public qui le souhaite un texte dont on est l’auteur, sans musique, sans artifice, pour un maximum de trois minutes, pour le plaisir du partage.

Tout public à partir de 12 ans. .

Rue du Haut Bourg Le Reflet Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 69 21 90 accueil.lereflet@ville-saint-berthevin.fr

English :

Well-known to Laval audiences with the group Archimède, Nicolas Boisnard has released two EPs, boîte noire in 2022 and Canadair in 2024, under the name Brasier. His dark, thought-provoking lyrics navigate between urban codes, hip-hop and electro culture, and chanson

