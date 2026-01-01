Scène théâtre En attendant Daniel Episcènes Bizanos

Scène théâtre En attendant Daniel

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Soirée théâtre et musique autour de l’anniversaire de la disparition de Daniel Balavoine.

Décalage personnel et hommage sensible.

Le spectacle suit Jessica, une jeune comédienne en quête de sens qui tente d’écrire son premier spectacle. En partageant ses doutes et ses souvenirs, elle entraîne le public dans une réflexion intime liée à Daniel Balavoine, son modèle. Sa création devient alors une enquête personnelle autour de l’absence, du deuil, de l’enfance et de la solitude, mêlant humour, poésie et absurde. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scène théâtre En attendant Daniel

L’événement Scène théâtre En attendant Daniel Bizanos a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Pau