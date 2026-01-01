Scène théâtre En attendant Daniel Episcènes Bizanos
Scène théâtre En attendant Daniel Episcènes Bizanos vendredi 23 janvier 2026.
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Soirée théâtre et musique autour de l’anniversaire de la disparition de Daniel Balavoine.
Décalage personnel et hommage sensible.
Le spectacle suit Jessica, une jeune comédienne en quête de sens qui tente d’écrire son premier spectacle. En partageant ses doutes et ses souvenirs, elle entraîne le public dans une réflexion intime liée à Daniel Balavoine, son modèle. Sa création devient alors une enquête personnelle autour de l’absence, du deuil, de l’enfance et de la solitude, mêlant humour, poésie et absurde. .
Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com
English : Scène théâtre En attendant Daniel
