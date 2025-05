Scène Théâtre Une chambre à soi – EpiScènes Bizanos, 24 mai 2025 20:30, Bizanos.

Pyrénées-Atlantiques

Scène Théâtre Une chambre à soi EpiScènes 6 bis rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Mise en scène et interprétation Elodie Déthelot

Inspiré de Virginia Woolf, ce seul en scène interroge la création, la liberté et l’héritage du combat des femmes à travers un regard intime et puissant. La portée des mots de l’autrice; servie par un jeu juste et profond. .

EpiScènes 6 bis rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène Théâtre Une chambre à soi Bizanos a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Pau