SCENES D’AMOUR ET D’ORAGES – Guichet Montparnasse Paris

SCENES D’AMOUR ET D’ORAGES Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

SCÈNES D’AMOUR & D’ORAGESMonologues, scènes et pages musicales du théâtre de Jean Anouilh.Ces monologues, scènes et pages musicales ont été minutieusement choisis avec Colombe Anouilh, sa fille chérie. Scènes d’Amour et d’Orages (titre soufflé par Anouilh lui-même lors d’une conversation téléphonique), se veut tonique, éclaté, burlesque et émouvant, à l’image même du génie de cet auteur d’une étonnante modernité.Auteur : Jean AnouilhDistribution : Bernard Pisani, comédien & chant et Amélie Stillitano, comédienne & pianoMise en scène : Bernard PisaniDurée : 1h10

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75