Scènes d’Automne 2025 Théâtre d’Auxerre Auxerre

Scènes d’Automne 2025

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Treizième édition ! Les Amis du Théâtre d’Auxerre organisent pour la treizième fois leurs rencontres de théâtre amateur. Cette année, dix compagnies venant d’Auxerre, Avallon, Sens, Semur-en-Auxois, Moutiers-en-Puisaye, et Maillot, vous offriront leur spectacle juste avant le démarrage de la saison officielle du Théâtre d’Auxerre. Les Amis du Théâtre, le Théâtre d’Auxerre et ces dix groupes sont heureux de vous inviter à fêter avec eux cette rentrée 2025. Et qui dit fête, dit bien sûr, entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Pour le studio, les billets sont distribués une demi-heure avant chaque spectacle. .

