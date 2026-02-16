Scènes de corps et d’esprit Antonia de Rendinger Seule en scène Munster

Scènes de corps et d’esprit Antonia de Rendinger Seule en scène

Espace culturel St Grégoire Place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Et si toute une vie pouvait se raconter en une minute ? C’est le pari audacieux que relève Antonia dans un spectacle aussi drôle que saisissant. De l’enfance aux derniers instants en maison de retraite, elle fait défiler une existence complète dans un tourbillon de personnages, de voix et de situations du quotidien.

Grâce à une impressionnante palette de jeux de scène — mimiques, postures, accents et variations verbales — l’humoriste incarne tour à tour tous les âges et tous les milieux sociaux, offrant au public une galerie de portraits aussi touchante qu’hilarante. Entre observations fines, énergie débordante et humour universel, ce seul-en-scène rythmé propose un regard à la fois tendre et satirique sur les grandes étapes de la vie.

Un moment de théâtre et d’humour à partager, où chacun reconnaîtra un peu de sa propre histoire… et beaucoup de rires. .

Espace culturel St Grégoire Place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

English :

What if a whole life could be told in just one minute? Antonia takes up this daring challenge in a show that is as funny as it is gripping.

