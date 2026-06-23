Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize
Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize vendredi 14 août 2026.
Varaize
Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis
21 rue des Godets Varaize Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Les Scènes de Jardins invitent le public à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Le Quintette des Pertuis vous emmène dans un voyage musical entre époques et styles, où cordes et accordéon mêlent élégance, émotion et surprise.
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21 rue des Godets Varaize 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge