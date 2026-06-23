Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize vendredi 14 août 2026.

Varaize

Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis

21 rue des Godets Varaize Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Les Scènes de Jardins invitent le public à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Le Quintette des Pertuis vous emmène dans un voyage musical entre époques et styles, où cordes et accordéon mêlent élégance, émotion et surprise.

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21 rue des Godets Varaize 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge