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Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize

Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize vendredi 14 août 2026.

Adresse
21 rue des Godets
Ville
17400 Varaize
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
7 7 7 Tarif réduit Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d'un justificatif.

Varaize

Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis

21 rue des Godets Varaize Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Les Scènes de Jardins invitent le public à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Le Quintette des Pertuis vous emmène dans un voyage musical entre époques et styles, où cordes et accordéon mêlent élégance, émotion et surprise.
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21 rue des Godets Varaize 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Scènes de Jardins Le Quintette des Pertuis Varaize a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge