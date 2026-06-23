Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio Le Château Annezay
Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio Le Château Annezay mardi 18 août 2026.
Annezay
Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio
Le Château Chez M et Mme Jouve Annezay Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les Scènes de Jardins vous invitent à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Valentine Lambert propose une folk sensible et lumineuse, entre influences françaises et américaines, portée par des textes délicats évoquant le voyage et l’amour.
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Le Château Chez M et Mme Jouve Annezay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio Annezay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge