Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio Le Château Annezay

Annezay

Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio

Le Château Chez M et Mme Jouve Annezay Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Les Scènes de Jardins vous invitent à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Valentine Lambert propose une folk sensible et lumineuse, entre influences françaises et américaines, portée par des textes délicats évoquant le voyage et l’amour.

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Le Château Chez M et Mme Jouve Annezay 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Scènes de Jardins Valentine Lambert Trio Annezay a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge