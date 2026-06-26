Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Le Moreau Bercloux
Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Le Moreau Bercloux lundi 17 août 2026.
Bercloux
Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio
Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Les Scènes de Jardins vous invitent à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Yellow Bounce Trio fait revivre l’esprit du jazz de La Nelle-Orléans et du swing à travers un répertoire inspiré de Sidney Bechet, entre énergie et convivialité.
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Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Bercloux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge