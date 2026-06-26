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Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Le Moreau Bercloux

Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Le Moreau Bercloux lundi 17 août 2026.

Lieu
Le Moreau
Adresse
Chez M et Mme Ace
Ville
17770 Bercloux
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Tarif
7 7 7 Tarif réduit Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d'un justificatif.

Bercloux

Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio

Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Les Scènes de Jardins vous invitent à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Yellow Bounce Trio fait revivre l’esprit du jazz de La Nelle-Orléans et du swing à travers un répertoire inspiré de Sidney Bechet, entre énergie et convivialité.
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Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Bercloux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge