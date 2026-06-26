Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Le Moreau Bercloux

Bercloux

Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio

Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Pour les ados entre 14 et 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les allocataires RSA, PMR. Valable sur présentation d’un justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Les Scènes de Jardins vous invitent à découvrir des spectacles dans des lieux d’exception. Yellow Bounce Trio fait revivre l’esprit du jazz de La Nelle-Orléans et du swing à travers un répertoire inspiré de Sidney Bechet, entre énergie et convivialité.

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Le Moreau Chez M et Mme Ace Bercloux 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Scènes de Jardins Yellow Bounce Trio Bercloux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge