Scènes de la vie conjugale Le Cargo Segré Segré-en-Anjou Bleu

Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Scènes de la vie conjugale, par Ingmar Berman, mis en scène par Christophe Perton, le vendredi 13 mars 2026 à 20h30 au Cargo à Segré.

En 1973 Ingmar Bergman crée pour la télévision Scènes de la vie conjugale , un récit en six épisodes disséquant au scalpel corps et âmes d’un couple modèle de la classe moyenne fondé sur les conventions bourgeoises de l’amour.

Le retentissement est tel que lors de sa diffusion le pays tout entier s’enferme face au petit écran pour suivre l’histoire de Marianne et Johan, au point qu’à l’heure dite, les rues des villes sont désertées, chacun se projetant dans le maelstrom décrivant l’implosion de ce couple d’apparence idéale.

Ce que Bergman fait surgir à l’écran, c’est la vérité de ce qui se joue entre un homme et une femme. Il donne ainsi au mari et à l’épouse, les mots pour dire ce qu’ils éprouvent, pour parler de sentiments et de sexe. Crûment, magnifiquement, horriblement. C’est le grand déballage, comme à la maison, entre les déchirements et un humour ravageur. Sans cesse, ce récit fondé sur la puissance de ses dialogues, nous tend un miroir. On y reconnaît nos splendeurs et nos misères conjugales, éclairées d’une lucidité impitoyable et d’une humanité immense. .

Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

Scenes from married life, by Ingmar Berman, directed by Christophe Perton, Friday March 13, 2026 at 8:30pm at Le Cargo in Segré.

German :

Scènes de la vie conjugale, von Ingmar Berman, inszeniert von Christophe Perton, am Freitag, den 13. März 2026 um 20.30 Uhr im Cargo in Segré.

Italiano :

Scene di vita coniugale, di Ingmar Berman, regia di Christophe Perton, venerdì 13 marzo 2026 alle 20.30 presso Le Cargo di Segré.

Espanol :

Escenas de la vida conyugal, de Ingmar Berman, dirigida por Christophe Perton, viernes 13 de marzo de 2026 a las 20.30 h en Le Cargo de Segré.

