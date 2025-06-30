SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 3 mars 2026.

Scènes de la vie conjugale De Ingmar Bergman En 1973 Ingmar Bergman crée pour la télévision « Scènes de la vie conjugale », un récit en six épisodes disséquant au scalpel corps et âmes d’un couple modèle de la classe moyenne fondé sur les conventions bourgeoises de l’amour.Le retentissement est tel que lors de sa diffusion le pays tout entier s’enferme face au petit écran pour suivre l’histoire de Marianne et Johan, au point qu’à l’heure dite, les rues des villes sont désertées, chacun se projetant dans le maelstrom décrivant l’implosion de ce couple d’apparence idéale. Ce que Bergman fait surgir à l’écran, c’est la vérité de ce qui se joue entre un homme et une femme. Il donne ainsi au mari et à l’épouse, les mots pour dire ce qu’ils éprouvent, pour parler de sentiments et de sexe. Crûment, magnifiquement, horriblement. C’est le grand déballage, comme à la maison, entre les déchirements et un humour ravageur. Sans cesse, ce récit fondé sur la puissance de ses dialogues, nous tend un miroir. On y reconnaît nos splendeurs et nos misères conjugales, éclairées d’une lucidité impitoyable et d’une humanité immense.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69