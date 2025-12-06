Scènes de pays Charlélie en Contreband Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Charlélie en Contreband

Un artiste pluridisciplinaire prolifique, Charlélie Couture en concert à Beaupréau-en-Mauges.

CharlÉlie Couture, inlassable créateur adepte du “multisme” (musique, écriture, art visuel), curieux du monde qui l’entoure, revient avec un 26e album, où l’amour se conjugue avant, pendant et après.

Ce poète rock n’a de cesse que de faire exister sa vie qu’il embrasse à bras le corps sur scène où retentira l’iconique Comme un avion sans aile jusqu’au mot INFINI qui conclut cet opus à la fois intense et pudique. À son image.

English :

Prolific multidisciplinary artist Charlélie Couture in concert at Beaupréau-en-Mauges.

German :

Ein produktiver multidisziplinärer Künstler, Charlélie Couture bei einem Konzert in Beaupréau-en-Mauges.

Italiano :

La prolifica artista multi-talento Charlélie Couture in concerto a Beaupréau-en-Mauges.

Espanol :

La prolífica y polifacética artista Charlélie Couture en concierto en Beaupréau-en-Mauges.

