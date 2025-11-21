Scènes de pays Êtres Forêt | Filiko Théâtre CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Êtres Forêt | Filiko Théâtre

Une exploration collective, sensible et sensorielle au théâtre Foirail à Chemillé !

Pour son édition 2025, SOli’MAUGES fédère 11 établissements médico-sociaux pour une aventure inédite. Pendant un an, près de 100 personnes issues de ces structures répètent, construisent et se mobilisent pour la création d’un spectacle mêlant danse, musique, théâtre et vidéo.

Accompagné d’artistes professionnels, le collectif explore la magie de la forêt, univers mystérieux ou les liens se tissent entre les êtres vivants. Les talents se dévoilent dans une atmosphère poétique, propice à l’imaginaire.

En partenariat avec le collectif SOli’MAUGES le service Solidarité-Santé de Mauges Communauté et les structures médico-sociales du territoire. .

