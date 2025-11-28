Scènes de Pays Gisèle Halimi, Défendre ! | Cie L’Ouvrage CHEMILLE Chemillé-en-Anjou
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 21:30:00
2025-11-28
Découvrez le parcours de Gisèle Halimi, une vie d’engagements et de luttes, au théâtre Foirail à Chemillé.
Tout au long de sa vie, Gisèle Halimi a été animée d’un souffle, celui d’une farouche liberté .
Sans reconstitution, la comédienne incarne cette avocate irrespectueuse , perpétuant sa fougue, luttant pour l’évolution des droits des humains.
Ce solo puissant appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés d’hier avec ceux d’aujourd’hui.
Placement numéroté
En lien avec la JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et le Collectif féministe de Chemillé-en-Anjou
Séance en résonance au Cinéma Le Club de Chemillé
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS le 19/11 .
CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
Discover the story of Gisèle Halimi, a life of commitment and struggle, at the Théâtre Foirail in Chemillé.
German :
Entdecken Sie den Lebensweg von Gisèle Halimi, ein Leben voller Engagement und Kämpfe, im Theater Foirail in Chemillé.
Italiano :
Scoprite la vita di Gisèle Halimi, una vita di impegno e di lotta, al Théâtre Foirail di Chemillé.
Espanol :
Descubra la vida de Gisèle Halimi, una vida de compromiso y lucha, en el Théâtre Foirail de Chemillé.
