Scènes de Pays Gisèle Halimi, Défendre ! | Cie L’Ouvrage CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Découvrez le parcours de Gisèle Halimi, une vie d’engagements et de luttes, au théâtre Foirail à Chemillé.

Tout au long de sa vie, Gisèle Halimi a été animée d’un souffle, celui d’une farouche liberté .

Sans reconstitution, la comédienne incarne cette avocate irrespectueuse , perpétuant sa fougue, luttant pour l’évolution des droits des humains.

Ce solo puissant appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

En lien avec la JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et le Collectif féministe de Chemillé-en-Anjou

Séance en résonance au Cinéma Le Club de Chemillé

L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS le 19/11 .

