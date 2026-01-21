Scènes de Pays Gisèle Halimi, Défendre ! | Cie L’Ouvrage CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Scènes de Pays Gisèle Halimi, Défendre ! | Cie L’Ouvrage

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Découvrez le parcours de Gisèle Halimi, une vie d’engagements et de luttes, au théâtre Foirail à Chemillé.

Tout au long de sa vie, Gisèle Halimi a été animée d’un souffle, celui d’une farouche liberté .

Sans reconstitution, la comédienne incarne cette avocate irrespectueuse , perpétuant sa fougue, luttant pour l’évolution des droits des humains.

Ce solo puissant appelle à maintenir éveillée la même vigilance à l’égard des droits et des libertés d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

Placement numéroté

_

En lien avec la JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et le Collectif féministe de Chemillé-en-Anjou

Séance en résonance au Cinéma Le Club de Chemillé

L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS le 19/11 .

CHEMILLE 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the story of Gisèle Halimi, a life of commitment and struggle, at the Théâtre Foirail in Chemillé.

L’événement Scènes de Pays Gisèle Halimi, Défendre ! | Cie L’Ouvrage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges