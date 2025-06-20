Scènes de pays Goupil & Kosmao Chemillé Chemillé-en-Anjou
Scènes de pays Goupil & Kosmao
Chemillé, 105 Av. du Général de Gaulle, Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 15:35:00
2026-03-04
Un savoureux duo, qui mélange humour et magie
Magie
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est rebelle. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des Studios Pixar. .
105 Av. du Général de Gaulle, Chemillé-en-Anjou 49120, Maine-et-Loire, Pays de la Loire. +33 2 41 75 38 34, billeteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A delightful duo that blends humor and magic
German :
Ein köstliches Duo, das Humor und Magie miteinander verbindet
Italiano :
Un duo delizioso che unisce umorismo e magia
Espanol :
Un dúo encantador que combina humor y magia
