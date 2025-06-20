Scènes de pays Goupil & Kosmao Chemillé Chemillé-en-Anjou

Scènes de pays Goupil & Kosmao

Chemillé 105 Av. du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 15:35:00

Date(s) :

2026-03-04

Un savoureux duo, qui mélange humour et magie

Magie

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est rebelle. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des Studios Pixar. .

Chemillé 105 Av. du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A delightful duo that blends humor and magic

German :

Ein köstliches Duo, das Humor und Magie miteinander verbindet

Italiano :

Un duo delizioso che unisce umorismo e magia

Espanol :

Un dúo encantador que combina humor y magia

