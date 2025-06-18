Scènes de pays Ils ne méritent pas tes larmes Centre Culturel Alexandre Bellanger Mauges-sur-Loire
La fin de la ségrégation scolaire en Amérique
Théâtre / Musique
Révélée au Festival d’Avignon, cette pièce nous plonge dans une histoire vraie, celle des neuf premiers lycéens noirs, inscrits dans un établissement de l’Arkansas jusque-là réservé aux blancs. Thomas Snégaroff, historien spécialiste des États-Unis et journaliste à France Info, France Inter et France 5 marie texte et musique pour raconter l’une des pages sombres de l’histoire américaine dans une conférence théâtrale passionnante, accompagné sur scène du clarinettiste de jazz Xavier Bussy. .
