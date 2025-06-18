Scènes de pays Ils ne méritent pas tes larmes Centre Culturel Alexandre Bellanger Mauges-sur-Loire

Scènes de pays Ils ne méritent pas tes larmes

Centre Culturel Alexandre Bellanger 5 Rue de l’Aumônerie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :

2026-02-10

La fin de la ségrégation scolaire en Amérique

Théâtre / Musique

Révélée au Festival d’Avignon, cette pièce nous plonge dans une histoire vraie, celle des neuf premiers lycéens noirs, inscrits dans un établissement de l’Arkansas jusque-là réservé aux blancs. Thomas Snégaroff, historien spécialiste des États-Unis et journaliste à France Info, France Inter et France 5 marie texte et musique pour raconter l’une des pages sombres de l’histoire américaine dans une conférence théâtrale passionnante, accompagné sur scène du clarinettiste de jazz Xavier Bussy. .

Centre Culturel Alexandre Bellanger 5 Rue de l’Aumônerie Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

The end of school segregation in America

German :

Das Ende der Rassentrennung in der Schule in Amerika

Italiano :

La fine della segregazione scolastica in America

Espanol :

El fin de la segregación escolar en Estados Unidos

