Scènes de pays La Bohème, de Puccini Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays La Bohème, de Puccini

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

L’un des opéras les plus joués au monde

Musique / Opéra

La troupe anglaise Diva Opera, réputée pour ses spectacles de grande qualité, revient à la Loge avec un nouvel opéra. Cette fois c’est Giacomo Puccini qui est mis à l’honneur avec La Bohème. Cette adaptation de Scènes de la vie de bohème d’Henry Murger (1851) raconte l’impossible amour de Mimi et Rodolfo dans le Paris de l’insouciante jeunesse estudiantine et artistique au tournant des XIXe et XXe siècles.

En partenariat avec le FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

One of the world’s most performed operas

German :

Eine der meistgespielten Opern der Welt

Italiano :

Una delle opere più rappresentate al mondo

Espanol :

Una de las óperas más representadas del mundo

L’événement Scènes de pays La Bohème, de Puccini Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-06-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges