Scènes de pays L’abolition des Privilèges | Le Royal Velours Hugues Duchêne Salle Laurenthéa Orée d’Anjou

Scènes de pays L’abolition des Privilèges | Le Royal Velours Hugues Duchêne

Salle Laurenthéa Saint-Laurent-des-Autels Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:45:00

Date(s) :

2025-11-21

Pédagogie, intelligence et humour sont au rendez-vous pour une plongée dans la nuit du 4 août 1789 !

Un État en déficit chronique où les plus riches échappent à l’impôt.

Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir.

Un régime à bout de souffle. Telle est la France à l’été 1789.

En une nuit, à Versailles, tout va pourtant basculer.

Un seul-en-scène au cœur d’un dispositif quadri-frontal où les spectateurs jouent les figurants de la salle des États généraux –, Maxime Pambet incarne une dizaine de personnages issus de la noblesse, du clergé ou du tiers état.

Un théâtre vivant et intelligent où l’Histoire se déroule sous nos yeux.

Placement libre .

English :

Pedagogy, intelligence and humor come together to plunge you into the night of August 4, 1789!

German :

Pädagogik, Intelligenz und Humor sind an der Tagesordnung, um in die Nacht des 4. August 1789 einzutauchen!

Italiano :

Pedagogia, intelligenza e umorismo si uniscono per farci immergere nella notte del 4 agosto 1789!

Espanol :

Pedagogía, inteligencia y humor se dan la mano para sumergirnos en la noche del 4 de agosto de 1789

