Scènes de pays L’Art de ne pas dire | Clément Viktorovitch Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays L’Art de ne pas dire | Clément Viktorovitch

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 21:50:00

Date(s) :

2025-11-29

Un décryptage du discours politique par Clément Viktorovitch à Beaupréau-en-Mauges.

Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et spécialiste en rhétorique, réalise des chroniques de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien.

Il incarne ici le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets utilisés par ses adversaires pour conquérir le pouvoir.

À travers ce premier seul en scène, l’artiste interroge la place du discours dans notre vie politique.

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A decoding of political discourse by Clément Viktorovitch in Beaupréau-en-Mauges.

German :

Eine Entschlüsselung der politischen Rede durch Clément Viktorovitch in Beaupréau-en-Mauges.

Italiano :

Clément Viktorovitch decifra il discorso politico a Beaupréau-en-Mauges.

Espanol :

Clément Viktorovitch descifra el discurso político en Beaupréau-en-Mauges.

