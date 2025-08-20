Scènes de pays Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux COLLECTIF L’ÉMEUTE Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : vendredi 6 février 2026

20:30:00

22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Venez découvrir ce classique de Marivaux transposé à notre époque

Une course poursuite à la recherche de l’amour vrai

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec

son valet Arlequin… Des jeunes interprètes survoltés s’emparent de la pièce de Marivaux (1730) et la catapulte dans une version contemporaine fougueuse et indisciplinée. La mise en scène est moderne pour une comédie punchy et lumineuse. .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Discover Marivaux’s classic transposed to our times

German :

Erleben Sie diesen Klassiker von Marivaux, der in unsere Zeit übertragen wurde

Italiano :

Venite a scoprire il classico di Marivaux trasposto ai nostri giorni

Espanol :

Venga a descubrir el clásico de Marivaux trasladado a nuestros días

