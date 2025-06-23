Scènes de pays Les gros patinent bien Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Un cabaret de carton qui cartonne
Humour
Sillonnant l’Europe à moto, en avion, à trottinette et à dos de mulet,le narrateur et son accessoiriste zélé partagent un road-trip palpitant. Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton, qui a tout d’une épopée shakespearienne.
Plébiscité depuis sa création en 2020, le spectacle a été récompensé en 2022 du Molière du Meilleur Spectacle de Théâtre Public .
English :
A cardboard cabaret that’s a hit
German :
Ein Pappkabarett, das einschlägt
Italiano :
Un cabaret di cartone che è un successo
Espanol :
Un cabaret de cartón que es un éxito
