Scènes de pays Les gros patinent bien Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Un cabaret de carton qui cartonne

Humour

Sillonnant l’Europe à moto, en avion, à trottinette et à dos de mulet,le narrateur et son accessoiriste zélé partagent un road-trip palpitant. Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton, qui a tout d’une épopée shakespearienne.

Plébiscité depuis sa création en 2020, le spectacle a été récompensé en 2022 du Molière du Meilleur Spectacle de Théâtre Public .

English :

A cardboard cabaret that’s a hit

German :

Ein Pappkabarett, das einschlägt

Italiano :

Un cabaret di cartone che è un successo

Espanol :

Un cabaret de cartón que es un éxito

