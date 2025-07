Scènes de pays Les Oiseaux Auditorium Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Auditorium Julien Gracq 1 rue du grenier à sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

S’envoler avec un texte délicat narré par l’acteur Denis Lavant à la maison Julien Gracq !

À la ville, comme à la campagne, les oiseaux voient leurs rangs se clairsemer, leurs chants se raréfier. L’auteur Pierre Bergounioux évoque leur disparition progressive à travers les liens qu’il a tissés avec eux. Acteur au charisme singulier, Denis Lavant (Molière 2025), compagnon de route de Léo Carax, prête sa voix à ce texte sensible et poétique pour en souligner la beauté et la gravité.

Placement libre

En partenariat avec la Maison Julien Gracq, dans le cadre du festival LES PRÉFÉRENCES

Séance en résonance au Ciné Glonne à St-Florent-le-Vieil

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES le 23/09 .

Auditorium Julien Gracq 1 rue du grenier à sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Take to the skies with a delicate text narrated by actor Denis Lavant at the Maison Julien Gracq!

German :

Mit einem zarten Text, der von dem Schauspieler Denis Lavant erzählt wird, im Maison Julien Gracq abheben!

Italiano :

Prendete il volo con un testo delicato narrato dall’attore Denis Lavant alla Maison Julien Gracq!

Espanol :

¡Levante el vuelo con un delicado texto narrado por el actor Denis Lavant en la Maison Julien Gracq!

