Maine-et-Loire

Scènes de pays Mentir lo Minimo Métal 360 Le Bordage Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Une création intime sur la question du corps

Cirque

Elle est espagnole, il est argentin. Amanda et Alejo forment avec leur vélo un authentique trio et nous accueillent dans leur spectacle qui, au-delà de son apparente simplicité, aborde l’acceptation de soi. Aussi drôles qu’attachants, les deux artistes nous parlent des corps, de leurs corps et, de façon très subtile, de la relation que nous tissons avec les nôtres .

Métal 360 Le Bordage

Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

An intimate creation about the body

German :

Eine intime Kreation über die Frage des Körpers

Italiano :

Una creazione intima sul corpo

Espanol :

Una creación íntima sobre el cuerpo

