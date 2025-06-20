Scènes de pays Nina Attal Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine
Scènes de pays Nina Attal Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine vendredi 13 mars 2026.
Scènes de pays Nina Attal
Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Dr Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 22:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Une artiste à l’énergie contagieuse
Musique / Blues
Nina Attal, dotée d’une puissante voix soul, s’impose au public comme un diamant brut. Après 4 albums et près de 1000 concerts à son actif, l’artiste revient avec un nouvel enregistrement qui met en avant ses premiers amours musicaux le rock des années 70, la folk et le blues. Elle y tisse des mélodies authentiques et vibrantes, et aborde les enjeux de notre époque
Ouverture avec le lauréat du tremplin Blues sur Seine, un festival qui couronne chaque année la nouvelle génération du blues. En 2009, devinez qui était la lauréate?
Dans le cadre du festival A CUP OF BLUES, en partenariat avec le Théâtre St-Louis, Le Jardin de Verre et l’Espace Senghor .
Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Dr Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
An artist of contagious energy
German :
Eine Künstlerin mit ansteckender Energie
Italiano :
Un artista dall’energia contagiosa
Espanol :
Un artista de energía contagiosa
L’événement Scènes de pays Nina Attal Sèvremoine a été mis à jour le 2025-06-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges