Scènes de pays Nina Attal Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Une artiste à l’énergie contagieuse

Musique / Blues

Nina Attal, dotée d’une puissante voix soul, s’impose au public comme un diamant brut. Après 4 albums et près de 1000 concerts à son actif, l’artiste revient avec un nouvel enregistrement qui met en avant ses premiers amours musicaux le rock des années 70, la folk et le blues. Elle y tisse des mélodies authentiques et vibrantes, et aborde les enjeux de notre époque

Ouverture avec le lauréat du tremplin Blues sur Seine, un festival qui couronne chaque année la nouvelle génération du blues. En 2009, devinez qui était la lauréate?

Dans le cadre du festival A CUP OF BLUES, en partenariat avec le Théâtre St-Louis, Le Jardin de Verre et l’Espace Senghor .

Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Dr Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

