Scènes de pays Nouage GROUPE FLUO Salle polyvalente Sèvremoine

Scènes de pays Nouage GROUPE FLUO

Salle polyvalente Rue Charles Foyer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 15:40:00

2026-02-04

Nouage vous entraîne dans cet étrange voyage onirique.

Danse / Cirque

Redonner aux pierres leur légèreté

Alpiniste, constructeur ou rêveur fou ? Un homme est affairé à bouger cailloux, morceaux de bois et ficelles. Il pousse, porte, soupèse ses pierres, comme d’étranges créatures ; occupé à ériger quelque-chose qui nous échappe. Plongez dans cet univers poétique qui fait écho aux jeux d’enfants, constructions magiques qu’on empile, rochers, constructions magiques qu’on empile, rochers devenus sommets…

DÈS 5 ANS .

Salle polyvalente Rue Charles Foyer Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Nouage takes you on this strange dreamlike journey.

German :

Nouage nimmt Sie mit auf diese seltsame Traumreise.

Italiano :

Nouage vi porta in uno strano viaggio onirico.

Espanol :

Nouage le lleva a un extraño viaje onírico.

