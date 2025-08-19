Scènes de pays Phénix CIE KÄFIG MOURAD MERZOUKI Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

Une fusion envoûtante entre danse et musique

Le talentueux chorégraphe Mourad Merzouki dévoile Phénix, une pièce légère et singulière réunissant des disciplines que tout oppose danse hip-hop et musiques baroques. La viole de gambe, instrument à cordes

très en vogue au XVIIe siècle, s’associe à des musiques électro pour accompagner délicieusement le mouvement des danseurs et danseuses.

Une création sublimée par la virtuosité et l’alchimie des interprètes ! .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A spellbinding fusion of dance and music

German :

Eine betörende Verschmelzung von Tanz und Musik

Italiano :

Un’affascinante fusione di danza e musica

Espanol :

Una fascinante fusión de danza y música

