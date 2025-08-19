Scènes de pays Phénix CIE KÄFIG MOURAD MERZOUKI Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Scènes de pays Phénix CIE KÄFIG MOURAD MERZOUKI
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
2026-01-31
Une fusion envoûtante entre danse et musique
Le talentueux chorégraphe Mourad Merzouki dévoile Phénix, une pièce légère et singulière réunissant des disciplines que tout oppose danse hip-hop et musiques baroques. La viole de gambe, instrument à cordes
très en vogue au XVIIe siècle, s’associe à des musiques électro pour accompagner délicieusement le mouvement des danseurs et danseuses.
Une création sublimée par la virtuosité et l’alchimie des interprètes ! .
Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A spellbinding fusion of dance and music
German :
Eine betörende Verschmelzung von Tanz und Musik
Italiano :
Un’affascinante fusione di danza e musica
Espanol :
Una fascinante fusión de danza y música
