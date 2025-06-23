Scènes de pays Prisme, ou le plumage coloré des sons Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Scènes de pays Prisme, ou le plumage coloré des sons

Saint-Macaire-en-Mauges 2 rue du Prieuré Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 15:45:00

Date(s) :

2026-04-11

Scène de pays vous propose une promenade musicale et colorée à Sèvremoine.

Musique Théâtre

Dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants leur répondent, une aventurière curieuse rencontre un gardien grincheux. C’est la découverte des couleurs et des sons, où tous les secrets peuvent se chanter. Le duo aux voix douces et la délicatesse de la guitare invitent les esprits à s’émouvoir et s’envoler… .

Saint-Macaire-en-Mauges 2 rue du Prieuré Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Scène de pays takes you on a colorful musical tour of Sèvremoine.

German :

Scène de pays bietet Ihnen einen musikalischen und bunten Spaziergang durch Sèvremoine.

Italiano :

Scène de pays vi porta in un colorato tour musicale della Sèvremoine.

Espanol :

Scène de pays le lleva a un colorido recorrido musical por Sèvremoine.

