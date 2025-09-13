Scènes de Pays Proches AMBRA SENATORE & STRADIVARIA Eglise Notre Dame Montrevault-sur-Èvre
Scènes de Pays Proches AMBRA SENATORE & STRADIVARIA
Eglise Notre Dame 1 Place Notre Dame Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07 21:30:00
2026-02-07
Une histoire sans paroles sur des airs de Couperin, Bach, Telemann…
Si deux arts sont indissociables, ce sont bien la musique et la danse. Ne refusant jamais une invitation à rencontrer d’autres univers artistiques, la chorégraphe et danseuse Ambra Senatore rejoint ici pour la première fois l’Ensemble baroque Stradivaria qui a choisi un répertoire de l’intime, tendre et joyeux, rarement donné en concert.
Je cherche une danse qui rencontre les gens et propose une relation humaine — Ambra Senatore .
Eglise Notre Dame 1 Place Notre Dame Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A wordless story set to tunes by Couperin, Bach and Telemann…
German :
Eine Geschichte ohne Worte zu Melodien von Couperin, Bach, Telemann…
Italiano :
Una storia senza parole musicata da Couperin, Bach e Telemann…
Espanol :
Una historia sin palabras con música de Couperin, Bach y Telemann…
