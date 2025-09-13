Scènes de Pays Proches AMBRA SENATORE & STRADIVARIA Eglise Notre Dame Montrevault-sur-Èvre

Scènes de Pays Proches AMBRA SENATORE & STRADIVARIA

Eglise Notre Dame 1 Place Notre Dame Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Une histoire sans paroles sur des airs de Couperin, Bach, Telemann…

Si deux arts sont indissociables, ce sont bien la musique et la danse. Ne refusant jamais une invitation à rencontrer d’autres univers artistiques, la chorégraphe et danseuse Ambra Senatore rejoint ici pour la première fois l’Ensemble baroque Stradivaria qui a choisi un répertoire de l’intime, tendre et joyeux, rarement donné en concert.

Je cherche une danse qui rencontre les gens et propose une relation humaine — Ambra Senatore .

Eglise Notre Dame 1 Place Notre Dame Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A wordless story set to tunes by Couperin, Bach and Telemann…

German :

Eine Geschichte ohne Worte zu Melodien von Couperin, Bach, Telemann…

Italiano :

Una storia senza parole musicata da Couperin, Bach e Telemann…

Espanol :

Una historia sin palabras con música de Couperin, Bach y Telemann…

