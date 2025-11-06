Scènes de pays Ressources Humaines | Cie 28 Élise Noiraud Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Scènes de pays Ressources Humaines | Cie 28 Élise Noiraud

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : 2025-11-06 20:30:00

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Une partition sociale sans fausse note sur le monde du travail au centre culturel La Loge à Beaupréau.

Cette adaptation, du film de Laurent Cantet, raconte l’histoire d’un fils d’ouvrier qui, après ses études dans une grande école de commerce parisienne, revient dans l’usine où son père travaille pour y effectuer un stage au sein du service des Ressources Humaines.

Ascension professionnelle ou fidélité familiale, réussite individuelle ou luttes collectives, le jeune homme devra choisir…

Placement numéroté

—

Séance en résonance au cinéma Jeanne d’Arc à Beaupréau

LES TEMPS MODERNES le 4/11 .

English :

An unmistakable social score on the world of work at the La Loge cultural center in Beaupréau.

German :

Eine soziale Partitur ohne falsche Noten über die Arbeitswelt im Kulturzentrum La Loge in Beaupréau.

Italiano :

Un inconfondibile spartito sociale sul mondo del lavoro al centro culturale La Loge di Beaupréau.

Espanol :

Una inconfundible partitura social sobre el mundo del trabajo en el centro cultural La Loge de Beaupréau.

