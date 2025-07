Scènes de pays Rihla Trajectoires Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Tarif : 14 EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

2025-12-13

Cie Tadour Itinéraires de vies

Quatre jeunes circassiens se dévoilent subtilement par leurs corps

et leurs gestuelles pour nous faire part de leurs origines et de leurs

parcours. À l’aide d’une structure mobile, qui symbolise la quête de

liberté, ils nous invitent à voyager dans leurs souvenirs, à découvrir leurs

cultures et à partager leurs étonnements à leur arrivée en France.

Dès 6 ans .

Beaupréau Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

