Scènes de pays Rouge Pute | Perrine Le Querrec, Ronan Courty Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Scènes de pays Rouge Pute | Perrine Le Querrec, Ronan Courty

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 20:30:00

fin : 2025-11-25 21:30:00

Date(s) :

2025-11-25

La poésie plus forte que les coups à la maison Julien Gracq !

Ce texte, documentaire et sensible, brise le silence et l’indifférence autour des violences conjugales.

À travers des témoignages de victimes, l’autrice Perrine Le Querrec nous entraine dans l’intimité de ces femmes qui subissent au quotidien la brutalité et l’oppression du patriarcat.

La contrebasse de Ronan Courty forme choeur avec les mots de Perrine Le Querrec. Nous assistons à un véritable acte poétique et musical, un acte de résistance et de combat.

Placement libre

_

Dans le cadre de la JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES, en partenariat avec la MAISON JULIEN GRACQ

Participation de la chorale adulte de l’école de musique de Mauges-sur-Loire .

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Poetry beats blows at the Julien Gracq house!

German :

Poesie stärker als Schläge im Julien-Gracq-Haus!

Italiano :

La poesia batte i colpi a casa di Julien Gracq!

Espanol :

¡La poesía vence a los golpes en casa de Julien Gracq!

