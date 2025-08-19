Scènes de pays Tu connais la chanson? Champtoceaux Orée d’Anjou

Scènes de pays Tu connais la chanson?

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Un savoureux blind-test sur la chanson francophone

Tu connais la chanson ?

LOUIS CARATINI

Un voyage à travers les mots et les notes

Et si on jouait à Qui a écrit cette chanson ? Un blind-test qui, pour une fois, part des paroles ? Incarné sur scène par un pianiste-chanteur, ce stand-up poétique et musical est un point de départ ludique pour faire

entendre la richesse littéraire des chansons francophones. Maintenant c’est à vous de jouer, saurez-vous reconnaître les paroles ?

—

Ouverture avec l’École de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou

Dès 10 ans .

Champtoceaux 3 bis rue Jean V Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A tasty blind-test on French chanson

German :

Ein köstlicher Blindtest über französischsprachige Chansons

Italiano :

Un gustoso blind-test sulla chanson francese

Espanol :

Una sabrosa prueba a ciegas sobre la chanson francesa

L’événement Scènes de pays Tu connais la chanson? Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges