Scènes de pays Tu connais la chanson? Champtoceaux Orée d’Anjou

Champtoceaux 3 bis rue Jean V Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23 22:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Un savoureux blind-test sur la chanson francophone
Tu connais la chanson ?
LOUIS CARATINI
Un voyage à travers les mots et les notes
Et si on jouait à Qui a écrit cette chanson ? Un blind-test qui, pour une fois, part des paroles ? Incarné sur scène par un pianiste-chanteur, ce stand-up poétique et musical est un point de départ ludique pour faire
entendre la richesse littéraire des chansons francophones. Maintenant c’est à vous de jouer, saurez-vous reconnaître les paroles ?
—
Ouverture avec l’École de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou
Dès 10 ans .
Champtoceaux 3 bis rue Jean V Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
A tasty blind-test on French chanson
German :
Ein köstlicher Blindtest über französischsprachige Chansons
Italiano :
Un gustoso blind-test sulla chanson francese
Espanol :
Una sabrosa prueba a ciegas sobre la chanson francesa
