Scènes de Pays Very Math Trip Chaudron-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Chaudron-en-Mauges 10 Allée Joseph Fouche Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:50:00

2026-01-17

Scènes de Pays Humour un show familial drôle

Very Math Trip

MANU HOUDART

Un show familial drôle qui réconcilie avec les maths

Quel pari fou de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante que sont les mathématiques ! Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le bonheur et l’amour peuvent dépendre d’une simple équation… Un spectacle pédagogique, truffé d’anecdotes, à la passion joyeusement contagieuse.

Dès 8 ans .

Chaudron-en-Mauges 10 Allée Joseph Fouche Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

Scenes de Pays: Humor a funny family show

German :

Scènes de Pays: Humor eine lustige Familienshow

Italiano :

Scènes de Pays: Humour uno spettacolo divertente per famiglie

Espanol :

Scènes de Pays: Humor un divertido espectáculo familiar

