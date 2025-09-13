Scènes de Pays Very Math Trip Chaudron-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
Scènes de Pays Very Math Trip
Chaudron-en-Mauges 10 Allée Joseph Fouche Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-01-17 20:30:00
fin : 2026-01-17 21:50:00
2026-01-17
Scènes de Pays Humour un show familial drôle
Very Math Trip
MANU HOUDART
Un show familial drôle qui réconcilie avec les maths
Quel pari fou de nous faire aimer cette matière fascinante et presque effrayante que sont les mathématiques ! Avec une énergie débordante, Manu Houdart s’amuse à nous démontrer qu’elles se cachent partout dans nos vies, que le théorème de Pythagore peut se glisser (incognito) dans une partie de foot, que le bonheur et l’amour peuvent dépendre d’une simple équation… Un spectacle pédagogique, truffé d’anecdotes, à la passion joyeusement contagieuse.
Dès 8 ans .
Chaudron-en-Mauges 10 Allée Joseph Fouche Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
English :
Scenes de Pays: Humor a funny family show
German :
Scènes de Pays: Humor eine lustige Familienshow
Italiano :
Scènes de Pays: Humour uno spettacolo divertente per famiglie
Espanol :
Scènes de Pays: Humor un divertido espectáculo familiar
L’événement Scènes de Pays Very Math Trip Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges