Scènes de pays What we talk about when we talk about skateboarding, ou comment je suis devenu danseur Place de Niederheimbach Orée d’Anjou

Scènes de pays What we talk about when we talk about skateboarding, ou comment je suis devenu danseur

Place de Niederheimbach Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04 17:20:00

Date(s) :

2026-04-04

Un solo pour deux corps celui d’aujourd’hui et celui de l’ado d’il y a 20 ans…

Cirque / Danse

Skateur assidu dans sa jeunesse, c’est la persévérance, le besoin de dépasser ses limites et la recherche d’équilibre dans ce sport qui ont mené Benoit Canteteau vers la danse. Il témoigne ici de son histoire personnelle et propose des réflexions universelles sur la transformation et la croissance. Un spectacle à partager avec des adolescents à l’heure des choix, des premières chutes, de la nécessité de réessayer, encore et encore… .

Place de Niederheimbach Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billeteriesdp@maugescommunaute.fr

English :

A solo for two bodies: that of today and that of the teenager of 20 years ago…

German :

Ein Solo für zwei Körper: den von heute und den des Teenagers von vor 20 Jahren…

Italiano :

Un assolo per due corpi: quello di oggi e quello dell’adolescente di 20 anni fa…

Espanol :

Un solo para dos cuerpos: el de hoy y el del adolescente de hace 20 años…

L’événement Scènes de pays What we talk about when we talk about skateboarding, ou comment je suis devenu danseur Orée d’Anjou a été mis à jour le 2025-06-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges